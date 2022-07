CAN Féminine 2022: le calendrier complet de la compétition

La CAN Féminine 2022 démarre ce samedi à Rabat avec en match d’ouverture un choc entre le Maroc et le Burkina Faso. Découvrez le programme complet de la compétition.

Annulée en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19, la CAN Féminine est de retour. Le tournoi africain va se tenir du 2 au 23 juillet 2022 dans les villes de Rabat et de Casablanca au Maroc, pays organisateur de la compétition. Douze pays prennent part à la phase finale et forment trois groupes de quatre pour les phases finales.

Les quatre demi-finalistes sont qualifiés pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. Les deux vainqueurs des matchs de classement du 17 juillet disputeront des tournois de repêchage pour le Mondial organisés en février 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le match d’ouverture débute ce soir par un choc entre le Maroc et le Burkina Faso. Une rencontre prévue au Complexe Sportif Moulay Abdellah de Rabat (coup d’envoi à 20h30 GMT). Logées dans un groupe A équilibrée avec aussi le Sénégal et l’Ouganda, qui s’affrontent dimanche, les deux équipes vont tenter de prendre les trois points de la victoire pour bien lancer leur campagne.

Le calendrier complet de la compétition

Les différents groupes

Groupe A : Burkina Faso, Maroc, Sénégal et Ouganda

: Burkina Faso, Maroc, Sénégal et Ouganda Groupe B : Cameroun, Togo, Tunisie et Zambie

: Cameroun, Togo, Tunisie et Zambie Groupe C : Afrique du Sud, Botswana, Burundi et Nigéria.

Le programme des rencontres :

PHASE DE GROUPES : (Heures en GMT+1)

Samedi 2 juillet 2022

Maroc – Burkina Faso à 21h30 à Rabat [groupe A]

Dimanche 3 juillet 2022

Sénégal – Ouganda à 16h à Rabat [groupe A]

Cameroun – Zambie à 18h à Casablanca [groupe B]

Tunisie – Togo à 21h à Casablanca [groupe B]

Lundi 4 juillet 2022

Nigeria – Afrique du Sud à 18h à Rabat [groupe C]

Burundi – Botswana à 21h à Rabat [groupe C]

Mardi 5 juillet 2022

Burkina Faso – Sénégal à 18h à Rabat [groupe A]

Ouganda – Maroc à 21h à Rabat [groupe A]

Mercredi 6 juillet 2022

Zambie – Tunisie à 18h à Casablanca [groupe B]

Togo – Cameroun à 21h à Casablanca [groupe B]

Jeudi 7 juillet 2022

Afrique du Sud – Burundi à 18h à Rabat [groupe C]

Botswana – Nigeria à 21h à Rabat [groupe C]

Vendredi 8 juillet 2022

Maroc – Sénégal à 21h à Rabat [groupe A]

Burkina Faso – Ouganda à 21h à Casablanca [groupe A]

Samedi 9 juillet 2022

Cameroun – Tunisie à 21h à Casablanca [groupe B]

Zambie – Togo à 21h à Rabat [groupe B]

Dimanche 10 juillet 2022

Afrique du Sud – Botswana à 21h à Rabat [groupe C]

Nigeria – Burundi à 21h à Rabat [groupe C]

PHASE À ÉLIMINATION DIRECTE :

Mercredi 13 juillet 2022

1er groupe A – 3e groupe B ou C [quart de finale 1]

1er groupe B – 2e groupe A [quart de finale 2]

Jeudi 14 juillet 2022

1er groupe C – 3e groupe A ou B [quart de finale 3]

2e groupe B – 2e groupe C [quart de finale 4]

Dimanche 17 juillet 2022

Perdant quart 1 – Perdant quart 4 [Classement 1]

Perdant quart 2 – Perdant quart 3 [Classement 2]

Lundi 18 juillet 2022

Vainqueur quart 1 – Vainqueur quart 4 [demi-finale 1]

Vainqueur quart 2 – Vainqueur quart 3 [demi-finale 2]

Vendredi 22 juillet 2022

Perdant demi-finale 1 – Perdant demi-finale 2 [Match pour la 3e place]

Samedi 23 juillet 2022

Vainqueur demi-finale 1 – Vainqueur demi-finale 2 [Finale]