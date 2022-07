CAN Féminine 2022: le Botswana écrase le Burundi et prend la tête du groupe C

Le Botswana affrontait le Burundi ce lundi soir dans le cadre de la première journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022. Et les Zèbres dames se sont imposées sur le score de 4-2.

Entrée réussi pour le Botswana qui s’offre ses trois premiers points dans ce tournoi. Les Zèbres dames ont en effet battu le Burundi ce lundi soir dans le cadre de la première journée de la CAN Féminine 2022. Opposée aux Hirondelles dans un match disputé à Rabat, l’équipe botswanaise s’est imposée sur le score de 4-2.

Lancé par Keitumetse Dithebe qui ouvrit le score juste avant la pause, le Botswana va faire le break au retour des vestiaires avec un second but signé Radiakanyo (46). La Burundaise Niyonkuru, très en vue, va réduire le score à la 51’ (2-1). Mais derrière, les Hirondelles vont encaisser un troisième puis un quatrième but, grâce au doublé de Tholakele. En fin de partie, Niyonkuru inscrira le second but burundais, son deuxième du match. Score final: 4-2.

Le Botswana s’impose donc et remporte la partie. Une première pour les Zèbres qui participent pour la première fois à cette compétition. Avec ses trois points pris, l’équipe botswanaise vire en tête du groupe C devant l’Afrique du Sud qui a surpris le triple tenant du titre, le Nigéria (2-1) dans l’autre rencontre de ce groupe.