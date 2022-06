CAN Féminine 2022: le ballon officiel de la compétition dévoilé

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le ballon officiel de la CAN Féminine 2022. Le tournoi aura lieu du 2 au 23 juillet au Maroc.

Dans une semaine, l’Afrique vibrera au rythme de la CAN Féminine 2022. Le tournoi africain aura lieu du 2 au 23 juillet dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc. Et la CAF s’affaire déjà pour être prêt le jour J. L’instance faîtière du foot sur le continent et son partenaire Umbro ont dévoilé le ballon officiel de la compétition.

Le design du ballon officiel est constitué de symboles liés au football embellis de couleurs gaies. Le ballon représente les valeurs d’unité, de progrès, de défi, d’initiative, de diversité et d’expérience qui ont caractérisé le développement du football féminin africain pour qu’il atteigne les sommets qu’il occupe aujourd’hui.

Selon la CAF, le football féminin africain affiche un nouveau visage lumineux et coloré à travers ses stars qui dominent la scène mondiale, et le ballon officiel de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies 2022 s’inspire de cette nouvelle identité visuelle du football féminin africain.

Pour rappel, la CAN Féminine 2022 se tiendra du 2 au 23 juillet dans les villes marocaines de Rabat et de Casablanca. Le match d’ouverture aura lieu le samedi 2 juillet à 21h30 (heure locale) et opposera le Maroc hôte au Burkina Faso dans l’enceinte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.