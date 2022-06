CAN Féminine 2022: la liste du Togo avec une surprise

La sélectionneuse nationale du Togo, Tomety Kaï, a dévoilé ce mercredi sa liste des joueuses convoquées pour la CAN Féminine Maroc 2022. Et la technicienne a fait appel à 24 Éperviers dames avec la surprise Gace Talya.

Dans une semaine, les pelouses africaines vibreront au rythme de la CAN Féminine 2022. Le tournoi aura lieu du 2 au 23 juillet prochain dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc. Qualifié pour la phase finale, le Togo sera également de la partie pour cette compétition. les Éperviers dames sont logés dans le groupe B assez relevé où figurent des habitués tels que le Cameroun, la Zambie et la Tunisie.

Pour l’occasion, la sélectionneuse nationale, Tomety Kaï, a dévoilé sa liste des joueuses convoquées. En conférence de presse ce mercredi dans les locaux de la Fédération togolaise de football (FTF), la technicienne a choisi 24 Éperviers dames dont 6 gardiennes, 8 défenseures, 8 milieux et 5 attaquantes. Dans cette liste, on remarque la présence de l’attaquante de l’AJ Auxerre en D3 française, Gace Talya, appelée pour la première fois en sélection.

Voici la liste des 24 joueuses sélectionnées:

Gardiennes (3)

Hatto Adjo Sophie (Ahé FC)

Amouklou Ame Lila (Amis du monde)

Bagnim Dialou (Racing club Saint Denis/ France)

Défenseures (8)

Djankalé Omolatcho Mégan Ella (Amis du monde)

Dowatanti Essowe (Gazelles FC)

Houndjo-Tete Dédé Mawule – Le meilleur de Houndjo-Tété Dédé Mawule

Assigno Comes Akoko (Athleta FC)

Konou Yawa (Amis du monde)

Dogbe Akossiwa Parfaite (Athleta FC)

Kaglan Ayawoa (Tempête FC)

Gagban Afigan (Athleta FC)

Milieux (8)

Dogli Afi Rifela (Amis du monde)

N’Djambara Amiratou (Raja Ain Harrouda / Maroc)

Sama Koudjoukalo (Amis du monde)

Badate Nathalie (Tarascon/France)

Gnintegma Odette (Raja Ain Harroura/Maroc)

Gake Reine (Ahe FC)

Yaya Takyatou (Ilkadim Belediyessi / Turquie)

Kadanga Solim (Gazelles FC)

Attaquantes (5)

Adinda-Akpo Moussouriétou (Soccer intellectuas FC/Ghana)

Woedikou Mafille(yzeure Allier Auvergne/France)

Manou Bendukilou Bassenam (Athleta FC)

Gace Talya (AJA Stade/France)

Gantim Ikpindi Lucie (Tempête FC)