CAN Féminine 2022: la liste du Cameroun avec 7 joueuses locales

Le Cameroun a publié sa liste des joueuses retenues pour la CAN Féminine 2022 au Maroc. Le tournoi aura lieu du 2 au 23 juillet prochain.

Le Cameroun lance en juillet prochain la phase finale de la CAN Féminine 2022. Le tournoi africain aura lieu du 2 au 23 juillet dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc. Logées dans la poule B, les Lionnes Indomptables affronteront la Zambie (3 juillet), le Togo (6 juillet) et la Tunisie (9 juillet).

Pour l’occasion, le sélectionneur national, Gabriel Zabo, a communiqué la liste des joueuses convoquées. Le technicien a fait appel à 26 Lionnes dont 7 locales et 19 internationales.

On retrouve parmi elles les cadres habituelles comme la capitaine Gabrielle Aboudi Onguene et l’attaquante de l’Inter Milan Nchout Ajara, mais aussi 4 joueuses évoluant en France.

La liste des joueuses convoquées: