CAN Féminine 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre Maroc-Ouganda?

Le Maroc et l’Ouganda s’affrontent ce mardi à Rabat dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022. Où et quand suivre le match en direct?

Le Maroc reçoit l’Ouganda ce mardi dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022. Un match qui aura lieu ce soir à 21 h, au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Tombeuses du Burkina Faso (1-0) en ouverture, les Lionnes de l’Atlas visent la victoire qui leur assurerait une qualification en quart de finale. Elles s’y sont bien préparées et sont déterminées à continuer sur leur lancée.

Battu lors de la première journée par le Sénégal (2-0), l’Ouganda de son côté vise la victoire dans cette rencontre pour relancer sa campagne. Le match est à suivre en direct sur la chaîne Arryadia TNT, ce soir à partir de 21h.

Dans l’autre match de ce groupe A, le Sénégal se mesurera au Burkina Faso. Tombeuses de l’Ouganda, leur première victoire dans l’histoire de ce tournoi, les Lionnes de la Téranga joueront leur qualification pour les quarts de finale contre les Étalons dames en quête de victoire pour se relancer.