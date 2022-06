CAN Féminine 2022: 40 arbitres retenus avec une béninoise

La CAF a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier les rencontres de la phase finale de la CAN Féminine 2022 prévue en juillet prochain au Maroc. Et l’instance faîtière du foot africain a fait appel à 40 officiels dont la béninoise Yekini Shitou Nafissatou.

Dans moins d’un mois, les passionnés du cuir rond sur le continent pourront s’adonner à nouveau à leur art. En effet, du 2 au 23 juillet prochain aura lieu la phase finale de la CAN Féminine 2022. La compétition se déroulera dans les villes de Rabat et Casablanca au Maroc.

Et pour l’occasion, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des arbitres qui officieront les rencontres. Et l’instance faîtière du football africain a retenu 40 officiels sélectionnés à la suite d’un processus rigoureux, selon la commission des arbitres de la CAF.

Il s’agit de seize (16) arbitres, seize (16) arbitres assistantes et huit (8) arbitres assistants vidéo (VAR) issus de 24 pays. La Rwandaise Salima Mukansanga, entrée dans l’histoire de la CAN 2022 en devenant la première femme à arbitrer un match de la compétition et récemment sélectionnée comme seule femme arbitre du continent pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, est en tête de liste aux côtés de Bouchkra Karboubi (Maroc) et Carine Atezambong (Cameroun). Le trio était présent au Cameroun pour écrire l’histoire.

Pour Eddy Maillet, le directeur des arbitres de la CAF, « l’Afrique a fait de sérieux progrès dans le développement des femmes arbitres. » Il ajoute : « Cette liste finale comprend actuellement les meilleures du continent. Il nous a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Les nombreux cours et formations que nous avons organisés nous ont aidés à prendre la décision finale. »

« Il était essentiel pour nous de miser sur la qualité supérieure, l’arbitrage étant l’une des principales priorités de la CAF. Et pour peaufiner les derniers détails, nous organisons un stage de préparation pour tous les arbitres de la compétition, à partir du 25 juin 2022 à Rabat ».

S’il n’a aucun représentant parmi les arbitres centraux, le Bénin figure tout de même dans cette liste de la CAF. En effet, au niveau des arbitres assistants, on retrouve la béninoise Yekini Shitou Nafissatou. La jeune femme officie actuellement du côté du Cape Coast au Ghana où se déroule le tournoi UFOA B U17.

Maroc vs Burkina Faso en ouverture

Le match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022 opposera le Maroc, pays organisateur, au Burkina Faso qui prend part à sa première CAN Féminine. Le match aura lieu le 02 juillet 2022 au Complexe Prince Moulay Abdellah, à Rabat. Le coup d’envoi sera donné à 21h30 heure locale (20h30 GMT).

Ci-dessous la liste complète des arbitres retenus:

LIST_SELECTED_REFEREES_WAFCON_2022 [PDF]