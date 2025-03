CAN: Emmanuel Adebayor critique Jamie Carragher pour ses propos jugés irrespectueux

-Publicité-

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester City, Emmanuel Adebayor, a vivement répondu aux propos de l’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, qui avait qualifié la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de « tournoi mineur ».

Dans une interview accordée à AfricaSoccer, Adebayor a dénoncé un manque de respect envers le football africain et son peuple. « Ces commentaires constituent un manque total de respect non seulement envers la CAN mais aussi envers tous les Africains », a-t-il déclaré.

L’ancien international togolais a également remis en question la légitimité de Carragher pour évaluer la compétition: « J’ai joué contre des défenseurs de classe mondiale en Premier League ; Carragher n’en fait pas partie. »

Les déclarations de Carragher avaient été faites lors d’un débat sur Sky Sports concernant les chances de Mohamed Salah de remporter le Ballon d’Or. Il avait estimé que la CAN n’avait pas le même prestige que l’Euro ou la Coupe du monde .

Bien qu’il ait ensuite tenté de clarifier ses propos, la polémique persiste, de nombreux joueurs et observateurs dénonçant une dévalorisation systématique du football africain.

