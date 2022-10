CAN de Beach Soccer 2022: le programme complet de la compétition

La CAN de Beach Soccer se déroule du vendredi 21 au 28 octobre 2022 en Mozambique. Découvrez le calendrier détaillé des matchs.

Qui pour détrôner le Sénégal? Vainqueurs de la précédente édition, les Lions de la Téranga sont en course pour le trophée de la Coupe d’Afrique des nations de football de plage qui se déroule du 21 au 28 octobre au Mozambique. Sept nations prennent part à cette édition, après le désistement du Nigéria, médaillé de bronze en 2015 et finalistes en 2018 et 2021.

Les équipes sont regroupées en deux groupes A et B avec la poule A composée du Maroc, du Malawi et du Mozambique, hôte de la compétition. Un groupe dans lequel les Lions de l’Atlas, qualifiés pour une 5e CAN successive et médaillés de bronze en 2021, font office de favoris. Dans le groupe B, on retrouve le Sénégal, six fois champion, l’Ouganda, Madagascar et l’Egypte.

Le calendrier détaillé des matchs (heure en GMT+1):

21 octobre

14h30 : Mozambique – Malawi

22 octobre

13h00 : Sénégal – Ouganda

14h30 : Madagascar – Egypte

23 octobre

11h30 : Ouganda – Madagascar

13h00 : Egypte – Sénégal

14h30 : Maroc – Mozambique

24 octobre

11h30 : Malawi – Maroc

13h00 : Ouganda – Egypte

14h30 : Sénégal – Madagascar

26 octobre

11h30 : 3ème groupe A – 3ème groupe B (match de classement pour les 5ème et 6ème places)

13h00 : 1er groupe A – 2ème groupe B (Demie 1)

14h30 : 1er groupe B – 2ème groupe A (Demie 2)

28 octobre – Match pour la 3ème place

13h00 : Perdant Demie 1 – Perdant Demie 2

Finale

14h30 : Vainqueur Demie 1 – Vainqueur Demie 2