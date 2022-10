CAN de Beach Soccer 2022: le Nigéria se retire de la compétition

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce mardi le retrait du Nigéria de la phase finale de la CAN de Beach Soccer 2022 qui aura lieu du 21 au 28 octobre au Mozambique.

C’est un retrait qui bouleverse le calendrier de la compétition de football de plage, la plus grande sur le continent. En effet, dans un communiqué publié ce mardi sur son site officiel, la Confédération africaine de football a annoncé le retrait du Nigéria de la CAN de Beach Soccer 2022, prévue du 21 au 28 octobre au Mozambique. L’instance précise qu’avec ce retrait, ce sont désormais sept équipes qui prennent part à la 5e édition du tournoi.

Finalistes en 2016 et 2018, les Super Eagles avant leur retrait, étaient logés dans le groupe A, qui ne compte désormais plus que trois locataires: le Maroc, le Mozambique, pats organisateur, et le Malawi, qui va prendre part à sa première CAN.

La Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer démarre vendredi prochain avec en lever de rideau, un match entre l’équipe mozambicaine, finaliste de la CAN 2021 et le Malawi. Le Maroc joue son premier match dimanche prochain contre le pays hôte, tandis que sa deuxième rencontre face au Malawi est prévue pour lundi prochain.

Quant au groupe B, il se compose de quatre équipes. Il s’agit du Sénégal, de l’Ouganda, de Madagascar et de l’Egypte. Le tournoi qui se poursuivra jusqu’au 28 octobre se déroule à la Vilankulos Arena, dans la ville mozambicaine de Vilankulos.