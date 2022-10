CAN de beach soccer 2022: la liste des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national du Maroc, Oumar Sylla, a communiqué ce lundi sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN de beach soccer qui aura lieu au Mozambique.

Du 21 au 28 octobre prochain aura lieu la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer. Ce tournoi qui est à sa 5è édition, se tiendra dans la ville Vilankulo au Mozambique. Huit nations réparties en deux poules de quatre équipes vont prendre part à ce grand rendez-vous sur le continent. Hôte de la compétition, le Mozambique est logé dans le groupe A avec le Malawi, le Nigeria, et Maroc.

Qualifiée pour une 5e CAN successive et médaillée de bronze en 2021, l’équipe marocaine est favorite de cette poule tout comme les Nigérians, médaillés de bronze en 2015 et finalistes en 2018 et 2021. La poule B est composée du Sénégal, tenant du titre, de l’Egypte, de l’Uganda et de Madagascar. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales.

Pour ce tournoi, le sélectionneur national des Lions de l’Atlas, Oumar Sylla, a dévoilé ce lundi sa liste des joueurs retenus. Le technicien sénégalais a fait appel à 15 joueurs issus des grands clubs du pays.

Voici la liste des Lions de l’Atlas pour la CAN Beach Soccer 2022

اللائحة النهائية للمنتخب الوطني للكرة القدم الشاطئية المشاركة بكأس إفريقيا بالموزمبيق

Our Beach Soccer National Team Squad list for Africa Cup of Nations Mozambique, 2022 🇲🇿 is complete ✅#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/Objl2joNXu — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 9, 2022