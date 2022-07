CAN Beach Soccer (Q): battu 9-1, le Cameroun promet une remontada face au Sénégal

Malgré sa lourde défaite face au Sénégal (1-9) en phase aller des éliminatoires, le Cameroun croit toujours à une qualification à la CAN Beach Soccer. Les Lions Indomptables promettent de renverser leurs homologues de la Téranga au match retour.

Adversaire du Sénégal, six fois vainqueur de la compétition, le Cameroun savait que la qualification pour la phase finale de la CAN Beach Soccer serait difficile, mais pas à ce point. Opposés aux Lions de la Téranga, samedi dernier, les Lions Indomptables se sont inclinés sur le score sans appel de 9-1. Dépassés par l’enjeu, les camerounais ont été massacrés sur des réalisations notamment de Raoul Mendy et Seydina Mandione qui ont inscrit respectivement un triplé et un doublé.

Une lourde défaite qui met le Cameroun au pied du mur avant la phase retour prévue le 6 août prochain à Dakar. Mais pour le sélectionneur national, tout reste possible pour ses hommes. En conférence de presse, Louis Bertin Ewane a refusé de céder au fatalisme. Le technicien camerounais voit même ses hommes faire une remontada spectaculaire face aux sénégalais.

« Nous allons faire des ajustements. Nous allons travailler un certain nombre de choses, les combinaisons… », a-t-il indiqué en conférence presse, avant de s’adresser aux supporters : « Nous leur promettons non pas de gagner seulement, mais de renverser l’adversaire chez lui. Pourquoi pas ? ». Vivement la manche retour……