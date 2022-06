CAN Beach Soccer: Cameroun-Sénégal, Ghana-Egypte, le tirage au sort des éliminatoires

La CAF a procédé ce vendredi au tirage au sort des éliminatoires de la CAN Beach Soccer 2022 qui aura lieu en octobre prochain au Mozambique. Un tirage qui a accouché de gros chocs en perspective.

Les quatorze équipes en lice pour la phase finale de la CAN Beach Soccer 2022 sont désormais fixées. La Confédération africaine de football (CAF) a effectué ce vendredi le tirage au sort des éliminatoires qui va permettre de déterminer les 7 nations qui vont rejoindre le Mozambique pour le tournoi. Un tirage qui a donné naissance à de grosses affiches.

Tenant du titre et vainqueur des trois dernière édition, le Sénégal a hérité d’un adversaire plus tôt modeste. Les Lions de la Téranga sont tombés sur le Cameroun, absent des phases qualificatives depuis 2008. La victoire dans cette confrontation devrait logiquement revenir aux sénégalais.

La tâche sera cependant beaucoup plus compliquée pour le Maroc qui va croiser les crampons avec la Côte d’Ivoire, habituée de cette joute continentale. Mais avec leur statut de demi-finalistes, les Lions de l’Atlas peuvent prétendre prendre le dessus sur les Éléphants qui tiennent le rôle d’outsiders dans cette opposition.

Dans les autres rencontres, le Ghana aura fort à faire face à l’Egypte tandis que le Nigéria visera sa qualification face à la Libye. A noter que le Mozambique ne prendra pas part à ces phases éliminatoires, qualifié d’office en tant que pays organisateur. Les rencontres se dérouleront en phase aller et retour. La manche aller aura lieu entre le 22 et le 24 juillet, le retour entre le 5 et le 7 août.

Le programme des éliminatoires de la CAN de Beach Soccer 2022: