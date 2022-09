CAN Beach Soccer 2022: Nigéria-Maroc, Sénégal-Egypte, le tirage au sort complet

La CAF a procédé au sort des phases de groupe de la CAN Beach Soccer 2022 qui aura lieu en octobre prochain au Mozambique. Un tirage qui a accouché de gros chocs en perspective.

Les huit nations qualifiées pour la phase finale de la CAN Beach Soccer 2022 sont fixées sur leur sort. La CAF a en effet effectué le tirage au sort des phases de groupe du tournoi qui aura lieu en octobre prochain au Mozambique. Un tirage qui a donné naissance à de grandes affiches. Bourreau du Cameroun en phase éliminatoire, le Sénégal est tombé dans le groupe B. Les Lions de la plage partagent leur poule avec l’Egypte, l’Ouganda et Madagascar. Un groupe à la portée des Sénégalais, six fois vainqueurs de la compétition.

Le Mozambique pays hôte pays est dans le groupe A avec le Malawi, le Nigeria, et Maroc. Qualifiée pour une 5e CAN successive et médaillée de bronze en 2021, l’équipe marocaine est favorite de cette poule tout comme les Nigérians, médaillés de bronze en 2015 et finalistes en 2018 et 2021. Pour rappel la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer aura lieu 21 et le 28 octobre 2022 à Maputo.

Le tirage au sort complet: