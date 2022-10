CAN Beach Soccer 2022: le Maroc arrache la médaille de bronze

Le Maroc a décroché la troisième manche sur le podium à la CAN Beach Soccer 2022 après sa victoire face au Mozambique (6-4), ce vendredi en match de classement.

Le Maroc s’est imposé face au Mozambique ce vendredi après-midi dans le cadre du match de classement de la CAN Beach Soccer 2022. Opposés au pays hôte dans une rencontre qui s’est jouée sous les regards du président de la CAF, Patrice Motsepe, les Lions de l’Atlas ont disposé de leurs adversaires sur le score de 6-4.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC La Liga 2022-2023 Journée 12 ALM - : - Celta Vigo Serie A 2022-2023 Journée 12 Napoli - : - Sassuolo Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfB Stuttgart - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 VfL Wolfsburg - : - VfL BOCHUM Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 RB Leipzig - : - Bayer Leverkusen Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Bayern Munich - : - FSV Mainz 05 Premier League 2022-2023 Journée 14 NEW - : - AST Premier League 2022-2023 Journée 14 CRY - : - SOU Premier League 2022-2023 Journée 14 BRI - : - CHE Premier League 2022-2023 Journée 14 BRE - : - WOL Premier League 2022-2023 Journée 14 BOU - : - TOT La Liga 2022-2023 Journée 12 Cadiz - : - Atletico Madrid Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 PAR - : - TRO Serie A 2022-2023 Journée 12 LEC - : - Juventus La Liga 2022-2023 Journée 12 Sevilla - : - Rayo Vallecano Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 Eintracht Frankfurt - : - Borussia Dortmund < >

Un résultat qui ne reflète cependant pas le film de la partie. En effet, malgré la présence du boss du foot africain, les deux formations ont livré une prestation moyenne avec beaucoup de déchets techniques de part et d’autre.

La première période a été dominée par le Mozambique qui a fini sur le score de 2-1. Lors de la seconde partie, les Marocains ont comblé leur retard avant de finalement s’imposer par 5-3. La troisième phase décisive est tournée à l’avantage des Lions de l’Atlas qui ont pu inscrire un nouveau but, alors que leur adversaire avait réduit le score, pour l’emporter finalement (6-4). Une victoire assurée donc des Marocains qui s’offrent la troisième manche du podium derrière l’Egypte et le Sénégal, vainqueur de la compétition.

Après 2013 et 2021, le Maroc se contente encore de la médaille de bronze. Et pourtant, les hommes du sélectionneur Oumar Sylla avaient fait un sans-faute en phase de groupe avec une victoire face au Mozambique (3-1) et une démonstration de force contre le Malawi (7-3). Mais ils s’étaient inclinés, en demi-finale, face à l’Egypte (4-5).

.