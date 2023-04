CAN 2027: le Sénégal réagit à sa probable candidature

-Publicité-

Annoncé vouloir organiser la CAN 2025, chose qu’il a réfuté énergiquement, le Sénégal est de nouveau monté au créneau. Et pour cette fois-ci, la FSF a fait le point sur son éventuelle candidature à la CAN 2027.

Début avril dernier, la Confédération africaine de football avait indiqué que l’organisateur de la CAN 2027 sera désigné en fin septembre prochain, en même que le pays hôte de la 35è édition. Mais si les candidats en lice pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 sont connus, ceux de 2027 ne sont pas encore dévoilés. Et les fédérations de football dont les noms se murmurent ne veulent pas non plus se mouiller. C’est le cas de la FSF (fédération sénégalaise de football) et son président, Augustin Senghor, qui s’en remet aux autorités politiques.

«Nous ne savons pas encore si le Sénégal est candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Ce sont des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Une CAN, en termes de symbole, d’engagement et de volonté d’un pays, doit être portée par un gouvernement, par un chef d’État», a souligné le dirigeant dans un entretien accordé samedi à l’APS. «Des compétitions comme la CAN peuvent permettre à un pays de faire un bond qualitatif en terme de développement. La volonté est là. Le ministre des Sports avait évoqué cette possibilité de travailler sur une CAN 2027, mais il y a aussi l’édition de 2029.»

A écouter le patron du football sénégalais, il est préférable de prendre son temps. «Avec le nouveau cahier de charge de la Confédération africaine de football (CAF), le candidat ne se limite pas seulement à demander à organiser, mais d’être prêt également. Il faut suivre le temps qu’il faut et doter nos grandes villes d’infrastructures sportives et hôtelières, des moyens de transports de qualité et aux normes internationales. Une fois que les conditions sont réunies, le Sénégal est placé pour être candidat à organiser la CAN dans les quatre ans à venir», a-t-il assuré. «Est-ce qu’il faut se positionner maintenant ? Ce sera aux autorités d’en décider. A travers ma tutelle, les bonnes questions seront posées et nous prendrons les meilleures décisions pour une organisation, soit en 2027, soit en 2029.»

Organisation de la CAN 2027 par le Sénégal : L’importante déclaration de Me Augustin Senghor https://t.co/TZ3HttauPk — SeneNews (@Senenews) April 16, 2023

