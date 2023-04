CAN 2027: l’Algérie candidat à l’organisation

-Publicité-

L’Algérie a officiellement déposé sa candidature pour l’organisation de la CAN 2027, a annoncé la CAF ce jeudi dans un communiqué, alors que les Fennecs sont en course pour accueillir la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Via un communiqué ce jeudi 27 avril, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé avoir reçu les candidatures de six pays pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. Les candidatures, classés selon l’ordre alphabétique, sont l’Algérie, le Botswana, l’Égypte et le trio formé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, qui ont déposé un dossier commun.

Les associations membres disposent d’un délai s’étendant jusqu’au 23 mai 2023 pour soumettre leur candidature définitive, accompagnée de l’ensemble des documents de candidature et d’accueil, tels que les accords-cadres, les accords avec les villes hôtes , les garanties gouvernementales, et autres.

- Publicité-

Les visites d’inspection sont programmées du 1er juin au 15 juillet 2023. Le pays désigné sera connu d’ici au mois de septembre, en même temps que le pays-hôte de la CAN 2025 puisque la CAF annoncera les deux simultanément.

Un compromis CAF-Algérie-Maroc ?

Malgré l’annonce du ministre des sports, Yankhoba Diatara, le Sénégal ne sera donc pas candidat pour abriter ce tournoi continental. En course pour l’organisation de la CAN 2025 avec l’Algérie, le Maroc, la Zambie et le duo Bénin-Nigéria ne seront pas non plus de la partie. Mais déjà la candidature des Fennecs pour l’édition 2027 fait débat. Plusieurs sources croient savoir qu’un possible arrangement serait en discussions entre la Confédération africaine de football (CAF), le Maroc et l’Algérie, deux voisins aux relations diplomatiques tendues.

En vertu de cet arrangement, le Royaume du Maroc se verrait attribuer l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 tandis que l’Algérie récupérerait l’édition de 2027. Cette proposition aurait pour avantage de limiter les frustrations de part et d’autre, à condition qu’elle soit définitivement entérinée et approuvée par le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF).

- Publicité-

Le fait que l’Algérie soit le seul candidat à l’organisation de la CAN 2025 et qu’elle se porte candidate pour celle de 2027 renforce cette hypothèse, même si elle ne repose pour l’heure que sur des rumeurs. Il convient de souligner que la CAF s’exposerait aux critiques sévères si elle attribuait deux éditions consécutives de la CAN aux pays de l’Afrique du Nord.

Articles similaires