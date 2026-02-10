CAN 2025: « Victor Osimhen a disputé la compétition blessé », révèle Éric Chelle

Diminué par une lésion aux ischio-jambiers, Victor Osimhen a néanmoins brillé au Maroc, au point d’intégrer l’équipe type du tournoi malgré une gestion physique délicate, a révélé le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle.

Le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle, a révélé que Victor Osimhen avait disputé la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en étant diminué physiquement. L’attaquant nigérian souffrait d’une blessure aux ischio-jambiers tout au long du tournoi, organisé au Maroc. Malgré ces soucis, le joueur de Galatasaray s’est illustré comme l’un des hommes forts de la compétition. Auteur de quatre buts et de deux passes décisives en six rencontres, Osimhen a été logiquement récompensé par une présence dans l’équipe type de la CAN établie par la Confédération africaine de football.

Sur l’ensemble du tournoi, l’avant-centre nigérian n’a disputé l’intégralité des 90 minutes qu’à deux reprises, face à la Tunisie et à l’Algérie, deux sélections nord-africaines. Une gestion minutieuse de son temps de jeu, dictée par son état physique, comme l’a expliqué son sélectionneur. Éric Chelle est également revenu sur la demi-finale perdue face au Maroc, estimant que la fatigue accumulée avait lourdement pesé sur le rendement de son équipe. « Après le match contre l’Algérie à Marrakech, nous sommes rentrés à Fès, puis nous avons rejoint Rabat pour jouer seulement 48 heures plus tard. Nous n’avions pas de chambre de cryothérapie pour récupérer », a-t-il confié dans After Foot sur RMC Sport.

