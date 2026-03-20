CAN 2025 : un club égyptien annonce un boycott total des compétitions de football de la CAF

Le club égyptien Pharco FC a annoncé qu’il cessait, pour une durée indéterminée, de prendre part à toute compétition placée sous l’égide de la Confédération africaine de football. Dans un communiqué rendu public, la formation d’Alexandrie précise qu’elle renonce à participer à la Ligue des champions, à la Coupe de la Confédération ainsi qu’à la Supercoupe africaine, marquant ainsi une rupture nette avec l’instance continentale.

Cette décision s’inscrit dans une action de protestation menée à l’encontre de la gouvernance de la CAF, selon les dirigeants du club. L’élément déclencheur est, d’après eux, la décision controversée de retirer au Sénégal l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Pharco estime que ce choix est injuste et souhaite, par son retrait, attirer l’attention internationale sur ce qu’il considère comme une décision inéquitable envers le football sénégalais.

La suspension de participation n’a pas de calendrier précis et comporte des conséquences potentielles importantes. Privé des compétitions africaines, le club renonce à une visibilité médiatique majeure ainsi qu’aux revenus liés aux performances continentales, un équilibre financier et sportif qui pourrait être sérieusement affecté.

Des enjeux sportifs, financiers et politiques

Au-delà du manque à gagner immédiat, Pharco FC prend le risque d’encourir des sanctions disciplinaires de la part de la CAF, une éventualité qui pourrait compliquer davantage sa situation sportive. Parallèlement, ce geste vise à exercer une pression symbolique et politique sur l’instance dirigeante du football africain pour que soit réexaminée la controverse entourant le transfert de l’organisation de la CAN. Le club semble prêt à assumer un coût significatif afin de défendre ce qu’il présente comme des principes d’équité dans le football continental.