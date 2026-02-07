CAN 2025 : le trophée en tournée nationale au Sénégal du 7 au 15 février

Après avoir été exposé au Palais présidentiel, à la Primature puis à l’Assemblée nationale, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 reprend sa tournée à travers le Sénégal. L’objet, très attendu, poursuit sa visite populaire afin d’être présenté au plus grand nombre.

Après avoir été exposé au Palais présidentiel, à la Primature puis à l’Assemblée nationale, le trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 reprend sa tournée à travers le Sénégal. L’objet, très attendu, poursuit sa visite populaire afin d’être présenté au plus grand nombre.

Organisée par la Fédération sénégalaise de football, cette opération vise à associer l’ensemble du pays à l’événement. Sur la période du 7 au 15 février 2026, le « Trophy Tour » permet aux populations locales d’approcher et de célébrer le symbole du football continental.

La manifestation, désignée sous le nom de Tournée Delloo Njukkel – Trophy Tour (Phase 1), couvre les principales localités du territoire, de Joal à Louga en passant par Saint‑Louis, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor, Dakar et bien d’autres. L’itinéraire a été pensé pour relier les régions et mettre le trophée au cœur de la vie sportive nationale.

Publicité

Calendrier de la Phase 1 (7–15 février 2026)

Samedi 7 février 2026 — étapes prévues à Joal et Thiès.

Dimanche 8 février 2026 — escales à Saint‑Louis et Matam.

Lundi 9 février 2026 — tournée à Tambacounda et Kédougou.

Publicité

Mardi 10 février 2026 — arrêts à Kolda et Sédhiou.

Mercredi 11 février 2026 — présence annoncée à Ziguinchor, Kaolack et Kaffrine.

Jeudi 12 février 2026 — étapes à Mbacké, Fatick et Mbour.

Publicité

Vendredi 13 février 2026 — le trophée circulera à Rufisque, Keur Massar, Pikine et Guédiawaye.

Dimanche 15 février 2026 — phase 1 conclue avec des passages à Diourbel et Louga.