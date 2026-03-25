Can 2025 : le Tribunal Arbitral du Sport accuse réception de l’appel du Sénégal

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a enregistré, le mercredi 25 mars 2026, l’appel déposé par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) visant à obtenir l’annulation de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) du 17 mars 2026 et à être reconnue officiellement championne de la CAN Maroc 2025. La FSF demande en outre la suspension du délai pour le dépôt du mémoire d’appel jusqu’à la communication intégrale des motifs de la décision de la CAF, qui, selon la requête, ne comportait jusqu’ici que le verdict du jury d’appel.

Selon le communiqué du TAS, l’appel du Sénégal a été formellement enregistré et une formation arbitrale sera désignée pour connaître de l’affaire. Le dossier ouvre une procédure écrite et, potentiellement, une phase orale si le panel le juge nécessaire. Dans son dépôt, la FSF conteste la validité de la décision de la CAF et sollicite la réparation en vue de l’attribution du titre continental.

La situation intervient alors que la finale de la CAN Maroc 2025, qui opposait le Sénégal au Maroc, a donné lieu à des incidents et à des sanctions touchant les deux fédérations, rappelle le dossier. La décision litigieuse rendue le 17 mars 2026 se limitait, selon la FSF, à l’énoncé du verdict sans explications détaillées des motifs ayant conduit à cette sanction.

Déroulement procédural au TAS et implications du sursis demandé

Conformément aux règles de procédure du Tribunal Arbitral du Sport, l’appelant dispose d’un délai de vingt jours pour déposer un mémoire d’appel exposant l’ensemble de ses moyens juridiques et faits soutenus. Une fois ce mémoire remis, les parties intimées disposent elles aussi d’un délai de vingt jours pour produire leurs écritures de réponse, qui pourront contenir contestations de faits, moyens juridiques et pièces à l’appui.

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La FSF a demandé la suspension immédiate du délai de dépôt du mémoire d’appel en invoquant l’absence de notification complète des motifs de la décision de la CAF. Cette demande vise à assurer que les arguments développés devant le TAS prennent pleinement en compte les raisons détaillées de la sanction. Le TAS a indiqué qu’une formation arbitrale sera ensuite nommée et qu’un calendrier de procédure sera établi par cette formation.