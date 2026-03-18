CAN 2025: le Sénégal saisit le TAS après la perte de son titre, donné au Maroc…par mail

Contestant la perte de son titre de vainqueur de la CAN 2025 sur tapis vert face au Maroc, la Fédération sénégalaise de football a décidé de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport.

Le feuilleton de la CAN 2025 connaît un nouveau rebondissement. Au lendemain de la décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football d’attribuer la victoire au Maroc sur tapis vert, la Fédération Sénégalaise de Football a rapidement réagi en engageant une procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Sacré sur le terrain après une finale remportée face aux Lions de l’Atlas, le Sénégal a vu son succès annulé à la suite d’un recours marocain. En cause, des incidents survenus en fin de match, jugés contraires au règlement par l’instance continentale, qui a finalement entériné un score de 3-0 en faveur du Maroc.

Une décision vivement contestée à Dakar, où les dirigeants du football sénégalais dénoncent une sanction excessive et sans précédent. Dans un communiqué officiel, la FSF a exprimé son profond désaccord, estimant que les faits reprochés ne justifiaient en aucun cas une telle issue. Déterminée à défendre ses intérêts, l’instance sénégalaise a choisi de porter le litige devant le TAS de Lausanne. Une démarche qui ouvre un nouvel épisode judiciaire dans ce dossier explosif, appelé à marquer durablement l’histoire du football africain.

