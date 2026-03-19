CAN 2025: le Sénégal refuse de restituer le trophée après la décision de la CAF

La tension est montée d’un cran autour de la finale de la CAN 2025. Alors que la Confédération africaine de football a décidé de donner match perdu au Sénégal, la sélection sénégalaise campe sur ses positions et refuse de restituer le trophée. L’instance continentale a en effet entériné une victoire 3-0 du Maroc, pays organisateur, sur tapis vert, après avoir considéré que la sortie du terrain des Lions de la Teranga dans le temps additionnel constituait une infraction au règlement. À l’origine de la polémique, une décision forte de Pape Thiaw. Le sélectionneur aurait ordonné à ses joueurs de quitter la pelouse après l’octroi d’un penalty aux Marocains dans les ultimes secondes de la rencontre.