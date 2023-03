CAN 2025: le Bénin fixé, les dates des visites d’inspection dévoilées

Dans un communiqué sur ses canaux officiels, la CAF a annoncé les dates des visites d’inspection des stades des pays en lice pour accueillir la CAN 2025. Quatre candidats sont en courses pour accueillir le tournoi dont le dossier commun Nigéria-Bénin.

A partir de la semaine prochaine, la Confédération Africaine de Football (CAF) entamera une série de visites d’inspection dans les pays candidats. Cette mission sera confiée à un comité d’évaluation indépendant qui sera en charge d’examiner les différentes infrastructures sportives, hôtelières et routières de chaque pays candidat. Un rapport complet sera ensuite remis au comité exécutif de la CAF qui sera chargé de désigner le pays-hôte de la CAN 2025.

Le périple des évaluateurs débutera par la Zambie en Afrique Australe, suivi des frères rivaux le Maroc et l’Algérie en Afrique du Nord, et se terminera par la candidature commune du Bénin et du Nigeria en Afrique de l’Ouest. Chaque visite durera deux jours par pays, permettant ainsi aux évaluateurs de parcourir l’ensemble des infrastructures proposées par les différents candidats.

Nouvelles dates des inspections de la CAF dans les pays candidats à l'organisation de la CAN 2025.



20 au 22 mars 2023 en Zambie

24-26 mars au Maroc

27-29 mars en Algérie

31 mars au 2 avril au Bénin et au Nigeria.



Il est à noter que le nom de l’Afrique du Sud n’apparaît plus dans le programme, laissant présager que ce pays ne serait plus en lice et que la compétition se réduirait désormais à quatre candidatures.

Le rapport d’inspection remis, la CAF aura plusieurs mois pour prendre sa décision, celle-ci étant attendue lors de l’assemblée générale de l’instance prévue le 13 juillet à Cotonou au Bénin.

