CAN 2025: la nouvelle sortie de Patrice Motsepe sur le choix du pays organisateur

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s’est une nouvelle fois prononcé sur la CAN 2025 dont le pays organisateur sera désigné le 10 février prochain.

Bientôt le dénouement. Les candidats en lice pour abriter la CAN 2025 seront fixés sur leur sort la semaine prochaine. L’hôte de la 35è édition de la Coupe d’Afrique sera désigné le 10 février 2023. Quatre challengers sont en course pour accueillir cette compétition, la plus prisée sur le continent. Outre la candidature commune Bénin-Nigéria, l’Algérie, l’Afrique du Sud, et le Maroc sont également en quête.

Présent au pays des Fennecs, hôtes du CHAN 2023 qui fermera ses rideaux ce samedi avec la grande finale entre le Sénégal et les Renards du désert, le président de la CAF, Patrice Motsepe, s’est une nouvelle fois prononcé sur le choix de la nation d’accueil de la CAN 2025. Et le dirigeant sud-africain s’est bien évidemment gardé de se mouiller, conservant la neutralité que lui impose sa fonction.

« Nous allons désigner le pays hôte par un processus éthique, avec une totale indépendance et crédibilité. Mais, je vous garantis que ce processus sera concluant« , a assuré Motsepe.

Le patron du foot africain a par ailleurs félicité les autorités algériennes pour la réussite de l’organisation du CHAN 2023, malgré le forfait du Maroc, tenant du titre, en raison des tensions diplomatiques avec le pays hôte.

«Je dis avec assurance que le CHAN en Algérie est le meilleur de tous les temps. Dans l’histoire du CHAN en Afrique, c’est vraiment la meilleure édition. La qualité du football, des installations, des stades, des terrains, des arbitres, la VAR, les hôtels, le transport. La meilleure», a énuméré le Sud-Africain devant les médias.

«Au nom des 54 nations africaines, je remercie les autorités algériennes et je remercie surtout le peuple algérien. Pour son hospitalité et son accueil chaleureux. Nous savons tous que l’Algérie a une fière histoire de football», a-t-il conclu.