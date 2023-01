CAN 2025: la CAF confirme la candidature du duo Nigéria-Bénin

En Algérie jeudi, dans le cadre du lancement du CHAN 2023 (13 janvier-4 Février), le président de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé la candidature du duo Nigéria-Bénin pour l’organisation de la CAN 2025.

Si des doutes il y en avait encore, elles viennent toutes d’être levées. Le Bénin est bel et bien candidat à l’organisation de la CAN 2025. La Fédération béninoise de football a déposé sa candidature pour abriter ce tournoi, le plus grand événement sportif en Afrique. Les autorités béninoises se sont enjoints au Nigéria pour une candidature commune.

En Algérie pour le démarrage de la 7è édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a en effet confirmé la candidature commune du duo Nigéria-Bénin. « Nous avons reçu cinq candidatures pour la CAN-2025 dont une proposition de co-organisation (Nigeria-Bénin). Nous avons des exigences particulières pour l’organisation de cette compétition et nous sommes heureux d’avoir reçu autant de candidatures », a déclaré le dirigeant Sud-africain, assurant que les dossiers de candidatures seront traités « équitablement et dans la transparence ».

« Nous voulons que la CAN tourne à travers les différentes zone de la CAF. Celle de 2025 ne se déroulera pas dans la même zone que celle de 2023 », a-t-il ajouté. La compétition, entre temps accordée à la Guinée, avait été retirée au Syli national en raison du retard enregistré dans la construction des infrastructures devant abriter la compétition, et un nouvel appel à candidature pour désigner le nouveau pays organisateur, a été lancé. L’Algérie, le Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie, et le duo Nigéria-Bénin sont les candidats en lice pour accueillir la grande messe continentale.

Tel indiqué par la CAF, les visites d’inspection des candidats en lice auront lieu entre le 5 et le 25 janvier 2023. En effet, les pays devront monter un dossier avec différents documents (accord d’organisation, accord avec les villes hôtes, garanties gouvernementales) qu’ils devront retourner à l’instance panafricaine au plus tard le 16 décembre. Viendront ensuite, les visites d’inspection par la CAF des installations des candidats en lice pour accueillir le tournoi (05-25 janvier 2023). Et enfin, la délibération par le Comité exécutif de la CAF qui choisira le ou les pays retenus pour abriter la compétition le 10 février 2023.