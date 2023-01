CAN 2025: la CAF a déjà tranché, selon Jeune Afrique

La Confédération africaine de football (CAF) aurait choisi le pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations de 2025, selon les informations de Jeune Afrique.

L’information fait grand bruit au sein de la communauté sportive africaine. Selon Jeune Afrique, l’hôte de la CAN 2025 serait déjà connu. Cinq candidats sont en lice pour abriter la compétition africaine. Il s’agit du Maroc, de l’Algérie, de l’Afrique du Sud, du Nigéria et du Bénin qui ont constitué un dossier commun. Le pays d’accueil sera désigné le 10 février après plusieurs jours de visites d’inspection.

Mais JA croit connaitre où se déroulera la 35è édition du roi des tournois de la CAF. «D’après nos informations, la CAN 2025 aura lieu en Afrique du Nord et donc, au Maroc ou en Algérie», révèle le magazine dans un article publié sur son site web, ce mercredi 18 janvier.

Appuyant ses allégations de sources au sein de l’instance dirigeante du football continental, le magazine panafricain explique que «la CAN 2022 a eu lieu au Cameroun et l’édition 2024 se déroulera en Côte d’Ivoire. La CAF souhaite donc jouer l’alternance en organisant la prochaine compétition en Afrique du Nord, quitte à choisir un pays subsaharien pour 2027».

Jeune Afrique rajoute que «la CAF privilégie également l’option nord-africaine car l’Algérie et le Maroc disposent de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir une phase finale à 24 équipes, et elle ne souhaite pas s’engager à moins de deux ans de la CAN 2025 avec un pays ne répondant pas aux exigences du cahier des charges».

Autre argument avancé par le média, les conditions climatiques dans certains pays d’Afrique subsaharienne durant les mois de juin et juillet. «La CAN 2025 pourrait être disputée aux dates prévues, ce qui permettrait de respecter le calendrier initial, alors que choisir un pays en Afrique subsaharienne obligerait la CAF à la décaler en janvier et février 2026», explique cette source de Jeune Afrique.