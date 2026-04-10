CAN 2025: «Je n’en suis pas fier», Hakimi revient sur le vol de serviettes par le Maroc

Au cœur des critiques après les incidents survenus lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Achraf Hakimi a présenté ses excuses, reconnaissant une image ternie malgré le bon parcours du Maroc.

Le capitaine des Lions de l’Atlas, Achraf Hakimi, est revenu sur les polémiques ayant émaillé la fin de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, notamment autour des incidents liés aux serviettes. Au cours de la demi-finale et de la finale, plusieurs séquences ont montré des membres de la sélection marocaine, mais aussi des ramasseurs de balles, intervenir autour des gardiens adverses en manipulant ou en retirant leurs serviettes. Des gestes qui ont suscité de nombreuses interrogations, dans la mesure où ils semblaient perturber les portiers dans des conditions météorologiques humides.

Parmi les joueurs concernés figurent Stanley Nwabali, gardien des Super Eagles, ainsi que Édouard Mendy, portier du Sénégal. Lors de la finale, des images ont notamment montré des serviettes retirées à proximité de Mendy, alors qu’une légère pluie compliquait les conditions de jeu. Une scène similaire s’était déjà produite face au Nigeria en demi-finale.

Interrogé par Movistar après la victoire du Paris Saint-Germain contre Liverpool FC (2-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions de l’UEFA, Achraf Hakimi a tenu à faire son mea culpa : « Ce sont des moments difficiles, et le match était très tendu sur le terrain. » Le latéral marocain a reconnu une image peu valorisante : « Je ne suis pas fier de l’image que nous avons donnée avec les serviettes. Malgré cet incident, l’équipe a bien performé lors de la compétition. »

Avant d’insister sur l’état d’esprit global du groupe : « Nous avons fait preuve de respect envers leur adversaire lors du tournoi. » Sur le plan sportif, le Maroc avait validé son billet pour la finale après une demi-finale accrochée face au Nigeria, remportée aux tirs au but (4-2), marquée notamment par les échecs de Samuel Chukwueze et Bruno Onyemaechi.



