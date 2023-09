CAN 2025 et 2027: la date de l’annonce des pays hôtes connue

-Publicité-

Réuni ce jeudi par visioconférence, le comité exécutif de la CAF a dévoilé la date de l’annonce des pays hôtes de la CAN 2025 et 2027. Et l’instance a fixé l’échéance au 27 septembre prochain.

Cette fois-ci, c’est la bonne. La CAF a dévoilé la date de l’annonce des pays hôtes de la CAN 2025 et 2027. Réuni ce jeudi par visioconférence, le comité exécutif de l’instance panafricaine a débattu du rapport présenté par les commissions d’évaluation indépendantes, qui ont effectué des inspections dans chaque pays candidat.

À l’issue de cette réunion, la CAF a enfin communiqué une date formelle et précise. Le président de l’instance, Patrice Motsepe, a ainsi déclaré dans un communiqué: « Nous nous réunirons de nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions concernant les pays qui se verront attribuer l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025 et de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. »

Les heureux élus seront donc révélés à cette date. Pour rappel, le Maroc, le duo Nigeria-Bénin et la Zambie sont candidats pour accueillir l’édition 2025, tandis que le Botswana, l’Égypte, le Sénégal et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie postulent pour l’année 2027. L’Algérie, quant à elle, a présenté sa candidature pour organiser les deux éditions. Le dénouement approche !

