CAN 2025: éjectée par la CAF, la Guinée soutient la candidature du Maroc

Retirée de l’organisation de la CAN 2025 pour retard dans la construction d’infrastructures devant abriter le tournoi, la Guinée a apporté son soutien au Maroc, potentiel candidat à l’organisation du tournoi.

Le ministre guinéen des sports a soutenu le Maroc en vue de l’organisation de la CAN 2025, retirée au pays du Syli national pour selon la CAF, le retard enregistré dans la livraison des infrastructures devant abriter la compétition.

Dans une interview accordée samedi à FIM FM, Lansana Bea Diallo a déclaré que le royaume chérifien est le seul pays actuellement, à même de répondre aux exigences de la CAF pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations. «Dans la majorité des pays africains aujourd’hui, seul le Maroc est peut-être capable d’organiser la CAN dans les conditions des cahiers de charges de la CAF», a-t-il déclaré au média local.

Le Maroc avec ses infrastructures ultra modernes et plusieurs fois candidat à l’organisation d’une Coupe du monde avait annoncé qu’il compte accueillir la compétition africaine pour la deuxième fois de son histoire. La première était lors de la CAN 1988. Remportée par le Cameroun au détriment du Nigeria, elle s’était alors jouée à 8 équipes au Complexe Mohammed V de Casablanca et au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.