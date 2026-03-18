CAN 2025: coup de théâtre, la CAF annule la victoire du Sénégal et sacre le Maroc

Renversement total de situation sur la scène africaine. Battu au terme d’une finale haletante face au Sénégal, le Maroc a finalement été désigné vainqueur de la CAN 2025… plusieurs semaines après le coup de sifflet final. Sur le terrain, les Sénégalais avaient arraché la victoire au terme d’un match tendu, marqué par un épisode polémique en fin de rencontre. Une décision arbitrale contestée avait provoqué une interruption temporaire, les joueurs sénégalais quittant la pelouse avant de reprendre le jeu. Un incident qui semblait alors sans conséquence sur l’issue du tournoi.

Mais saisi par la Fédération marocaine, le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football a finalement réexaminé le dossier. En s’appuyant sur les règlements en vigueur, l’instance a estimé que le comportement du Sénégal méritait une sanction lourde. Résultat : la finale est officiellement perdue sur tapis vert (3-0) par les Lions de la Téranga, offrant ainsi le trophée aux Marocains. Une décision rarissime à ce niveau, qui bouleverse l’histoire récente de la compétition et offre au Maroc un sacre aussi inattendu que controversé.

