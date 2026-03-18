CAN 2025 : Claude Le Roy critique l’image donnée à la CAF

La décision de la Confédération Africaine de Football d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc suite à des recours administratifs continue de susciter une vive émotion dans le monde du ballon rond. Invité sur le plateau de L’Équipe, Claude Le Roy n’a pas caché son étonnement face à ce verdict rendu hors des terrains, estimant que ce type d’issue porte atteinte à la crédibilité sportive de la compétition.

Surnommé le « Sorcier Blanc », l’ancien sélectionneur africain a directement mis en cause la neutralité de la gouvernance de la CAF, dirigée par Patrice Motsepe. Pour lui, les performances observées pendant le tournoi plaçaient le Sénégal au-dessus du lot et rendaient incompréhensible le changement de titulaire du trophée par voie administrative plutôt que par le jeu.

Au-delà de la critique des décisions, Le Roy a dénoncé des pratiques opaques en coulisses et a réclamé une remise à plat judiciaire afin que la vérité sportive soit rétablie. Il a exprimé l’espoir que les autorités compétentes permettront au Sénégal de faire valoir ses droits et d’obtenir une réparation équitable si des irrégularités sont avérées.

Répercussions et tensions autour de la CAF

Le technicien français a également pointé les conséquences internationales de cette affaire, estimant que l’institution continentale risque d’en sortir fragilisée si la controverse n’est pas traitée de façon transparente. Selon lui, l’image de la CAF en sort grandement amoindrie, ce qui alimente la colère de nombreux observateurs et acteurs du football africain.

Publicité

Alors que les débats s’intensifient, la prise de position de Claude Le Roy ajoute une voix influente au concert de critiques visant la gestion de l’instance. La pression monte sur les dirigeants, et le Sénégal paraît déterminé à poursuivre la voie des recours auprès des organes sportifs compétents pour obtenir des éclaircissements et, éventuellement, une réparation.