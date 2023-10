CAN 2024: le tirage au sort a lieu ce jeudi

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations 2024 a lieu ce jeudi soir à Abidjan (21h), avec vingt-quatre équipes engagées.

À l’approche de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, les amateurs de football du continent retiennent leur souffle en attendant le tirage au sort crucial pour la phase de poules. Prévu pour ce jeudi à 21 heures, l’événement se tiendra au Parc des Expositions d’Abidjan, Côte d’Ivoire.

Vingt-quatre équipes se disputent le prestigieux trophée de la CAN, avec l’espoir de succéder au Sénégal, qui a décroché sa première victoire en 2021. Pour ce tirage au sort, les nations sont réparties en quatre groupes de six, promettant des affrontements captivants.

Le pays-hôte, la Côte d’Ivoire, ainsi que les favoris traditionnels, se sont retrouvés dans le chapeau 1. Parmi eux, on retrouve le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, et l’Égypte. Le chapeau 2 abrite également des prétendants redoutables, tels que le Nigéria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et la RD Congo.

Les amateurs de football du continent et du monde entier attendent avec impatience le dénouement de ce tirage au sort qui promet des rencontres mémorables et l’ascension d’une nouvelle équipe vers le sommet du football africain. Rendez-vous ce jeudi soir pour découvrir les groupes qui animeront la CAN 2024 en Côte d’Ivoire.

Les Chapeaux

Chapeau 1: Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie, Algérie, Égypte.

Chapeau 2: Nigéria, Cameroun, Mali, Burkina Faso, Ghana, RD Congo.

Chapeau 3: Afrique du Sud, Cap-Vert, Zambie, Guinée, Guinée Équatoriale, Mauritanie

Chapeau 4:Angola, Guinée-Bissau, Mozambique, Namibie, Gambie, Tanzanie