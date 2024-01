CAN 2024 : la Côte d’Ivoire confirme son statut de favori en match d’ouverture

-Publicité-

En ouverture de la CAN 2024 à domicile, la Côte d’Ivoire s’est imposée 2-0 contre la Guinée-Bissau ce samedi soir.

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations a pris son envol ce samedi avec le match d’ouverture entre la Côte d’Ivoire et la Guinée Bissau. Dans un match qu’ils ont largement dominé, les Ivoiriens se sont offerts le scalp des Bissau-Guinéens avec une victoire convaincante.

Un match à sens unique

Pays hôte et favori de la compétition, la Côte d’Ivoire voulait marquer son territoire d’entrée et c’est chose réussie. Les filets du stade Alassane Dramane Ouattara tremblaient quelques minutes après le coup d’envoi. A la réception d’une passe de Jean-Philippe Krasso, Seko Fofana envoyait un missile imparable pour Djoco (1-0, 4e).

L’ancien capitaine du RC Lens devient le premier buteur de cette édition de Coupe d’Afrique des Nations. Les Bissau-Guinéens essayaient ensuite de réagir mais se heurtaient à une défense ivoirienne bien en place. Les Eléphants multipliaient également les occasions mais n’ont pas réussi à faire trembler à, nouveau, les filets en première mi-temps.

La Côte d’Ivoire maîtrise son sujet

La seconde partie a repris sur les mêmes bases que la première. Les Eléphants ont pris possession du ballon, obligeant les Lycaons à procéder en contre-attaque. Un schéma qui a fonctionné pour la Guinée Bissau puisqu’elle s’est offert des occasions en début du second acte même si le but n’a pas suivi. Sonnés par la détermination des Bissau-Guinéens, les Ivoiriens se sont rapidement mis à l’abri.

Peu avant l’heure de jeu, Jean-Philippe Krasso, déjà passeur sur le premier but, se jouait de la défense adverse et doublait la mise sur une nouvelle merveille de frappe (2-0). Les Lycaons, timorés, ont tenté de réduire le score mais se heurtèrent encore une fois à la défense ivoirienne. Et lorsque la défense est prise par surprise, le gardien de la Côte d’Ivoire veille grain. En témoigne, sa très bonne sortie sur Franculino à la 74e qui a empêché la Guinée Bissau de réduire le score. Le score en restera là et la Côte d’Ivoire lance bien sa compétition en empochant les trois premiers points de la CAN.