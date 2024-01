CAN 2024: Chris Hughton, le sélectionneur du Ghana, agressé par un supporter ghanéen

-Publicité-

Un supporter ghanéen est aux mains de la police ivoirienne après avoir attaqué l’entraîneur des Black Stars, Chris Hughton. Selon les informations recueillies, l’agression s’est produite à l’hôtel de l’équipe nationale du Ghana.

L’incident s’est produit après que le Cap-Vert ait battu le Ghana 2-1 lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les sources notent que le fan qui a été arrêté a tenté de frapper l’entraîneur, mais a été arrêté par certains ghanéens.

Alors que l’entraîneur a été mis en sécurité, le suspect, qui n’a pas encore été identifié, a été remis à la police ivoirienne. Il est détenu par la police qui décidera de la suite à donner à l’affaire.

BREAK: One member of the Ghanaian supporters in Abidjan has been arrested for an attack on coach Chris Hughton at the team’s hotel.



It took the intervention of some Ghanaian diplomats who were around to save the coach.



The unidentified man has been handed to the Ivorian Police.