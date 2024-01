CAN 2023, Zambie-Maroc: le mercredi de tous les espoirs pour la Côte d’Ivoire

-Publicité-

Après le cauchemar du lundi 22 janvier face à la Guinée équatoriale (4-0), la Côte d’Ivoire garde un dernier espoir ce mercredi 24 pour espérer encore continuer l’aventure. Tout se repose sur le match Zambie-Maroc.

Ce mercredi 24, la Zambie affronte le Maroc au stade Laurent Pokou de San Pedro, dans le groupe F. Sachant que le Maroc est déjà qualifié, ce match est le seul espoir des Éléphants d’espérer terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Avec trois petits points et une différence de but de -3, les Eléphants vont ainsi espérer que la Zambie perde face au Maroc. De cette façon, les Ivoiriens laisseraient les Chipolopos dans la mauvaise charrette avec le Ghana et valideraient leur place dans le top 16 continental. En revanche, tout autre résultat (match nul ou victoire zambienne) entérinerait l’élimination du pays-hôte.

Alors que les Lions de l’Atlas vont tenter de valider leur 1re place de groupe, la Zambie doit s’imposer si elle veut poursuivre sa route en Côte d’Ivoire. Avec deux points dans la besace après deux matches, la Zambie peut encore croire en la qualification pour les 8es de finale. Elle a tenu en échec la RD Congo (1-1), tout comme le Maroc, et la Tanzanie (1-1). Elle doit toutefois s’imposer contre les hommes d’Avram Grant pour poursuivre sa route.