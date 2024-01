CAN 2023: voici la fortune que touchera le vainqueur

-Publicité-

La Confédération africaine de football a augmenté de 40% le montant des prix en espèces pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023, a annoncé ce jeudi l’organisation continental sur son site officiel.

Selon l’instance faîtière du football africain, le vainqueur de la CAN 2023 recevra 7 millions de dollars tandis que le finaliste recevra désormais 4 millions. Chacun des deux demi-finalistes recevra 2 500 000 USD et chacun des quatre quarts de finaliste, 1 300 000 USD.

« La CAF a réalisé des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant les prix en argent de la CAN et de toutes ses autres compétitions majeures. Nous avons augmenté le prix en argent du vainqueur de la CAN à 7 000 000 USD, soit une augmentation de 40 % par rapport au prix en argent de la précédente CAN« , a déclaré Patrice Motsepe dans un communiqué.

« Je suis convaincu qu’une partie des prix en argent contribuera au développement du football et bénéficiera également à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leurs tâches administratives« , a-t-il ajouté.

Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. 24 nations dont le pays organisateur vont prendre part à cette messe continentale pour désigner le successeur du Sénégal, tenant du titre et candidat à sa propre succession.