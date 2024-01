CAN 2023-Victoire de la Côte d’Ivoire : « Vous nous avez rendus fiers », Adama Bictogo aux Eléphants

-Publicité-

Les messages de félicitations et d’encouragements continuent d’affluer. Après le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, le président de l’Assemblée Nationale aussi a transmis ses félicitations aux Eléphants.

Les Éléphants de la Côte d’Ivoire étaient face aux Lions de la Téranga du Sénégal, dans la soirée du lundi 29 janvier 2024, au Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. A la fin de derby qui s’est soldé par une partie de Tirs aux buts, (1-1 5-4), la bande à Serge Aurier a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la 34eme Coupe d’Afrique des Nations.

Et depuis lors, les messages d’encouragement et de félicitations ne cessent de pleuvoir. Après Alassane Ouattara, le Président de la République de la Côte d’Ivoire, c’est au tour d’Adama Bictogo, le Président de l’Assemblée Nationale. Très content de cette victoire des poulains d’Emerse Faé, il a envoyé un message d’encouragement à travers une publication sur sa page Facebook. « J’adresse mes plus chaleureuses félicitations, à chacun des joueurs et aux membres de l’encadrement, pour cette merveilleuse victoire. Vous nous avez rendus fiers par votre capacité à vous imposer avec conviction et talent face à de redoutables adversaires. Encore trois matches. Rendez-vous samedi, à Bouaké, on sera encore à vos côtés. Nous irons jusqu’au bout ensemble ! », écrit-il.