CAN 2023- Victoire de la Côte d’Ivoire: « Même lion a fraya devant revenant d’éléphant», Charles Blé Goudé

-Publicité-

Charles Blé Goudé a réagi après la victoire des Eléphants. Il les a félicité pour leur qualification en quart de finale de la CAN 2023.

Les Éléphants de Côte d’Ivoire se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2023 dans la soirée du lundi 29 janvier 2024. Ces derniers ont arraché leur ticket en remportant la victoire face aux Lions de la Téranga du Sénégal. Face à cette victoire inattendue des Eléphants, une pluie de réactions tombe sur la toile. Dans la fouée, l’ancien ministre de la Jeunesse de la Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé a félicité aussi l’équipe ivoirienne, à travers une publication sur sa page Facebook.

À en croire le président du Conseil pour la Justice, l’Égalité et la Paix (COJEP), Le coach Emerse Faé et ses poulains viennent de réaliser un exploit. Car, ils ont pu mettre en déroute les tenants du titre qui jusque-là n’avaient perdu aucun match lors de cette CAN 2023. « Même lion a fraya devant revenant d’éléphant. Bravo au nouveau coach FAÉ et son équipe », a fait savoir Charles Blé Goudé. En se référant au coach Faé qui a su faire le job, le président du Cojep a tenu à préciser que « le meilleur n’est pas toujours ailleurs ».