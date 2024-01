CAN 2023: un sifflet marocain aux commandes de Nigéria-Cameroun

-Publicité-

La commission des arbitres de la CAF a décliné l’identité de l’arbitre du match Nigéria-Cameroun ce samedi soir, en huitième de finale de la CAN 2023. Et l’instance africaine a fait confiance au sifflet marocain Redouane Jiyed.

Les huitièmes de finale de la CAN 2023 sont à l’honneur ce samedi, avec un choc entre le Nigéria et le Cameroun. Un match prévu au stade Le Félicia à partir de 21 heures (GMT+1). Avec un bilan de deux victoires et un match nul en phase de poule, les Super Eagles partent favoris pour ce match contre les Lions Indomptables, qualifiés pour les phase à élimination directe en tant que meilleurs troisièmes.

Mais attention à ne pas sous-estimer les poulains du sélectionneur Rigobert Song qui évoluent en mode diesel dans ce tournoi. En témoigne leur victoire renversante face à la Gambie (3-2) lors de la dernière journée du premier tour.

Pour cette rencontre indécise, c’est l’arbitre Redouane Jiyed qui sera aux commandes. Le sifflet marocain a été désigné par la commission des arbitres de la CAF pour officier ce match qui sera sans doute très électrique. Il sera assisté de son compatriote Samir El Kazzaz qui sera le responsable de la VAR.