CAN 2023: un sifflet ghanéen aux commandes de Tunisie-Mali

-Publicité-

L’arbitre ghanéen, Daniel Nii Laryea, va officier le match entre la Tunisie et le Mali ce samedi, comptant pour la deuxième journée du groupe E, à la CAN 2023.

La CAf a dévoilé l’identité de l’arbitre qui officiera le match de samedi entre la Tunisie et le Mali, dans le cadre de la deuxième journée du groupe E à la CAN 2023. Et l’instance faîtière du football africain a désigné le sifflet ghanéen Daniel Nii Laryea.

International de la FIFA depuis 2014, l’homme âgé de 36 ans sera aux commandes de cette rencontre à enjeu pour les deux formations. Expérimenté, il est l’un des arbitres de la Premier League du Ghana. En 2021, Laryea a été officiellement sélectionnée comme arbitre pour le Championnat d’Afrique des Nations 2020 retardé au Cameroun.

Pour rappel, le match Tunisie-Mali est prévu samedi soir au stade Amadou Gon Coulibaly, à partir de 21 heures (GMT+1). Tombeur de l’Afrique du Sud (2-0) mardi dernier, une nouvelle victoire des Aigles les qualifierait pour les huitièmes de finale. Battus par la Namibie (0-1) en première journée, les Aigles de Carthage ont de leur côté, l’obligation de prendre les trois points de la rencontre contre les Maliens pour relancer leur compétition.