CAN 2023: un nouveau forfait dans le nid des Aigles du Mali

Déjà privé d’Ibrahima Koné, le Mali va également faire sans son joueur Cheick Doucouré, forfait pour la CAN 2023 en raison d’une blessure contractée ce weekend avec son club de Crystal Palace.

C’est sans doute une mauvaise nouvelle pour le Mali, à quelques semaines de la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024). Alors qu’ils ne pourront pas compter sur les services d’Ibrahima Koné, forfait, les Aigles vont également faire sans leur milieu de terrain Cheick Doucouré. Le joueur de Crystal Palace est out pour cette compétition en raison d’une blessure musculaire.

Touché lors de la défaite contre Luton Town (1-2) en Premier League, samedi, l’international malien souffre d’une blessure au tendon d’Achille, selon les informations de la South London Press. Une grave blessure selon son entraineur Roy Hogson, qui devrait éloigner le joueur de 23 ans des terrains pendant au moins six mois, et donc de la Coupe d’Afrique des nations.

« Il est gravement blessé », a déclaré Hodgson lors de la conférence de presse d’après-match, soulignant la gravité du diagnostic. « Je vais d’abord laisser le médecin s’en occuper. Ce ne sera pas une blessure qui l’empêchera d’être absent pendant une courte période », a-t-il ajouté, laissant entendre que la période de convalescence sera significative.

Avec les siens logés dans le groupe E de la CAN, aux côtés de la Namibie, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie, le sélectionneur Eric Chelle va devoir revoir ses plans alors qu’il s’enthousiasmait de posséder le « meilleur milieu du monde » dans son effectif. Mais le technicien malien dispose de bonnes pièces de rechange, à l’instar de d’Amadou Haïdara, Yves Bissouma, Mohamed Camara, Samassekou et Aliou Dieng….

