CAN 2023: un nouveau forfait chez les Aigles du Mali

Déjà privé d’Ibrahima Koné et de Cheick Doucouré, le Mali va également faire sans son joueur Adama Traoré Malouda, forfait pour la CAN 2023 en raison d’une blessure contractée avec son club de Ferencváros en Hongrie.

Hécatombe dans le nid des Aigles du Mali, à quelques semaines de la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024). Alors qu’ils ne pourront pas compter sur les services d’Ibrahima Koné et de Cheick Doucouré, forfaits, les Maliens vont également faire sans leur joueur Adama Traoré Malouda. L’attaquant de Ferencvaros en Hongrie est out pour cette compétition en raison d’une blessure musculaire.

Récemment blessé à la cuisse, l’avant-centre de 28 ans a été opéré en Finlande, selon les informations de Sport New Africa. Une opération qui l’éloignera des pelouses pendant trois ou quatre mois. De quoi l’écarter d’une participation à la Coupe d’Afrique des nations avec le Mali puisqu’il devrait retrouver le terrain en mars ou avril 2024.

Un nouveau coup dur pour le sélectionneur Eric Chelle qui perd encore un pion essentiel, alors que le buteur malien était dernièrement au rassemblement de novembre, aligné lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à la Centrafrique (1-1).

Pour rappel, le Mali a hérité de la poule E, assez relevée, avec la Tunisie, l’Afrique du Sud et la Namibie comme adversaires. De grosses pointures à priori pour les Aigles qui doivent acérer leurs serres pour finir au moins dans les trois meilleurs deuxièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale du tournoi continental.