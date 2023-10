CAN 2023: « un défi passionnant », Didier Drogba sur le groupe de la Côte d’ivoire

La légende ivoirienne Didier Drogba s’est exprimée à propos du difficile groupe de la Coupe d’Afrique des Nations de son pays, qu’il a qualifié de « défi passionnant », après le tirage au sort qui les a placé aux côtés notamment des Super Eagles du Nigéria.

Les doubles champions de la CAN se retrouveront dans le groupe A, aux côtés du Nigeria, triple champion de la compétition, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau, à la suite du tirage au sort final qui a eu lieu jeudi à Abidjan .

Didier Drogba, le meilleur buteur de tous les temps de la Côte d’Ivoire, a commenté que le fait d’affronter les Super Eagles constituait un premier test passionnant pour les hôtes du tournoi, prévu pour janvier prochain.

- Publicité-

« C’est un groupe très difficile. Le Nigeria est bien sûr l’un des favoris et les avoir dans notre groupe, ce sera un défi passionnant« , a déclaré l’ancien capitaine des Eléphants au site de la CAF. « Mais nous sommes prêts. C’est la beauté d’une compétition comme la CAN, donc nous sommes prêts à relever le défi », a-t-il ajouté.

La Côte d’Ivoire, championne en 1992 et 2015, compte dans ses rangs une équipe remplie de talents d’élite, parmi lesquels figurent les grandes stars Wilfried Zaha et Eric Bailly. Cependant, ils ne sous-estiment pas le Nigeria, dont la riche gamme d’options offensives, avec des joueurs tels que Victor Osimhen et Alex Iwobi, en fait de sérieux prétendants.

La Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau ont déjà démontré leur capacité à créer des surprises lors des éditions précédentes de la CAN, ce qui signifie que toute complaisance sera sévèrement sanctionnée dans ce groupe qui s’annonce très performante.

- Publicité-

Pour Didier Drogba, l’excitation et la tension de ces affrontements de poids lourds à domicile galvaniseront les Éléphants, les poussant à donner le meilleur d’eux-mêmes à moins de 100 jours du début du tournoi.