CAN 2023 : TV5 Monde remplace le drapeau du Cameroun par celui de l’Ambazonie

L’émission « 64 « Le Monde en français » diffusée sur la chaîne Ouest le 23 janvier 2024 a présenté un drapeau bleu et blanc orné d’une étoile et d’un oiseau aux côtés du nom du Cameroun lors du match contre la Gambie.

Selon les observations de Simon Rodier, cette représentation correspond au drapeau de la République imaginaire d’Ambazonie, revendiqué par les séparatistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Cette séquence, surréaliste, suscite l’indignation de nombreux Camerounais qui se demandent comment une telle erreur a pu se produire, d’autant plus que le bon drapeau avait été utilisé depuis le début de la compétition.

La chaîne attribue cette erreur à une simple méprise, mais cette explication ne convainc pas Steeve Fah, l’un des lanceurs d’alerte qui a signalé cette malheureuse confusion. Il souligne que le Cameroun est bien connu de cette chaîne occidentale, notamment grâce à la journaliste camerounaise renommée Denise Epoté, qui dirige le département Afrique de TV5 Monde.

De plus, elle est responsable de la distribution, du marketing et de la commercialisation de TV5 Monde en tant que présidente du conseil d’administration de TV5 Monde USA et Amérique Latine. La France et ses alliés sont directement blâmés pour cette erreur, car la chaîne de télévision francophone internationale, créée le 2 janvier 1984, est détenue en commun par des sociétés publiques audiovisuelles de France, de Belgique, de Suisse, du Canada et de la Principauté de Monaco.