CAN 2023: « tout le monde a envie de gagner la compétition », Sofiane Feghouli

-Publicité-

Vainqueur de la CAN en 2019 avec les Fennecs et convoqué pour la 34è édition de la Coupe d’Afrique, Sofiane Feghouli a fait le bilan de la préparation de l’Algérie pour le tournoi en Côte d’Ivoire. Et le milieu de terrain a assuré que les siens sont déterminés à remonter sur le toit africain.

Eliminé dès les phases de poule lors de la précédente édition au Cameroun, l’Algérie veut laver cette humiliation. Les Fennecs entendent remporter la CAN 2023 comme lors de leur exploit en 2019 en Egypte. Une mission pas gagnée d’avance, tant cette 34è édition s’annonce relevée avec de grands prétendants au sacre suprême dont le Sénégal, le Maroc, le Nigéria ou encore la Côte d’ivoire.

En rassemblement au Togo, dans le cadre des préparatifs du tournoi continental, les poulains du sélectionneur Djamel Belmadi ont livré deux matchs, contre les Eperviers A’ (3-0) et face au Burundi (4-0). Face à la presse locale, le milieu de terrain Sofiane Feghouli a fait le bilan de la préparation de son équipe pour la Côte d’Ivoire et estime que tout s’est bien passé.

« L’équipe a très bien travaillé on savait pourquoi on était ici au Togo. L’intention était de s’acclimater, parce qu’il faisait très chaud et très humide, pour arriver prêts. En Côte d’Ivoire, c’est à peu près le même climat, on est venu dans la difficulté pour ne pas être surpris quand on va débuter la compétition », a confié Feghouli.

Se prononçant sur l’état de forme de l’équipe, Sofiane Feghouli pense que l’Algérie est prêt pour faire une bonne prestation à la CAN 2023: « Tout le monde est prêt et surtout tout le monde a envie de gagner la compétition. De toute façon pour être champion d’Afrique il faut être la meilleure défense. On doit vraiment être au top du top défensivement. On a de la qualité, on est capable de marquer à tout moment ».

- Publicité-

Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. L’Algérie est logée dans la poule D, avec l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Les Fennecs feront leur entrée en lice face aux Palencas Negras, lundi prochain au stade de Bouaké.