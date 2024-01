CAN 2023 : suivez la cérémonie d’ouverture et le match en direct

-Publicité-

La CAN 2023, qui se tient en Côte d’Ivoire, entame ses festivités ce samedi 13 janvier avec une somptueuse cérémonie d’ouverture au stade Alassane Ouattara d’Abidjan.

Prévue pour débuter à 19 h 15 (heure locale), cette cérémonie sera diffusée en direct sur de multiples chaînes de télévision et plateformes de streaming à travers le monde. En effet, la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 promet d’être un spectacle à la hauteur des attentes, mettant en lumière la culture et la richesse de la Côte d’Ivoire.

