CAN 2023: suivez en direct la cérémonie du tirage au sort

Le tirage au sort des phases de groupe de la CAN 2023 se déroule ce jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire, à partir de 20 h (GMT+1). Suivez en direct la cérémonie de répartition des équipes en lice pour le sacre suprême.

Le Parc des Expositions d’Abidjan abrite ce jeudi soir à partir de 20 heures (GMT+1), le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2023. La 34è édition du tournoi africain aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Au total, 24 sélections avec l’équipe hôte vont animer ces quatre semaines de compétition, à l’issue de laquelle sera connue le successeur du Sénégal, vainqueur de la précédente édition et candidat à sa propre succession.

La cérémonie du tirage au sort est dirigée par un quatuor de poids lourds composé des plus grandes superstars du football africain, actuelles et anciennes, Didier Drogba, Mikel Obi, Sadio Mané et Achraf Hakimi. L’évènement est réhaussé par la présence de l’artiste américano-sénégalais, Akon, en maître de cérémonie.

- Publicité-

Les nations qualifiées pour le tirage au sort final :

Côte d’Ivoire (hôte), Algérie, Angola, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, RD Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria , Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie et Zambie.