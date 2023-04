CAN 2023-Sénégal: l’objectif dantesque de Macky Sall à Aliou Cissé

- Publicité-

Si c’est sous son mandat que le Sénégal a remporté sa première Coupe d’Afrique des nations, Macky Sall nourrit de grands rêves pour les Lions de la Téranga. Et le chef de l’Etat a fixé un objectif très ambitieux au sélectionneur Aliou Cissé.

Longtemps condamné à jouer les seconds rôles, le Sénégal est revenu au premier plan du football africain. Après avoir décroché la CAN 2022, la première dans l’histoire du pays, les Lions de la Téranga ont enchaîné avec deux prestigieux trophées continentaux D’abord le CHAN 2022 puis récemment la CAN U20. Seul le Mondial 2022 a quelques peu gâché la fête avec une élimination cuisante des Sénégalais en huitième de finale, battue par l’Angleterre (0-3).

🇸🇳Macky Sall (Pdt Sénégalais) à propos de la Can 2024



Désormais, les joueurs d’Aliou Cissé se concentrent sur la prochaine grosse échéance qui les attend : la Coupe d’Afrique des Nations 2024 en Côte d’Ivoire. Un nouveau défi pour les Lions qui vont cette fois-ci l’aborder dans la peau de tenant du titre. Et le président Macky Sall voit grand pour ces ambassadeurs pour cette échéance.

Dans un entretien accordé à la radio RFM, Sall, indique avoir fixé un objectif élevé à Aliou Cissé : remporter les deux prochaines CAN. “La place du football sénégalais est tout en haut, il faut le faire. Nous avons déployé les moyens pour cela (…) c’est le moment de féliciter ceux qui travaillent autour du football, les écoles de football, les formateurs, tous. Nous avons longtemps couru après la Coupe d’Afrique jusqu’en 2022. J’ai dit à Aliou Cissé et Augustin Senghor qu’il faut une ‘remontada’ pour rattraper notre retard. Il faut remporter la CAN en Côte d’Ivoire et celle suivante. On a déjà un trophée, il nous faut trois étoiles sur le maillot du Sénégal« . Les Lions de la Téranga sont fixés!