CAN 2023, Sénégal: «Je suis déçu du résultat, déçu pour mes garçons», Aliou Cissé

Face à la presse, le sélectionneur Aliou Cissé, a réagi à l’élimination du Sénégal de la CAN 2023, battu par la Côte d’Ivoire en huitième de finale. Et le coach de 47 ans regretté le dénouement inattendu de cette rencontre.

Candidat pour sa propre succession et archi favori pour le sacre suprême, le Sénégal n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga ont été éliminés de la compétition après leur défaite face à la Côte d’Ivoire, lundi soir. Rattrapée au score au terme du temps règlementaire, la bande à Sadio Mané a été piégée lors de la séance des tirs au but.

Une grosse désillusion pour le sélectionneur Aliou Cissé, déçu pour ses poulains qui avaient tout pour décrocher leur deuxième titre continental. « Je suis déçu du résultat. Je suis déçu pour mes garçons, pour notre peuple. On était ici pour gagner cette CAN. Quand on gagne, on est heureux, quand on perd, on garde sa dignité. C’était un match un peu bizarre, avec beaucoup de faits de jeu sur lesquels je ne vais pas revenir. Dommage qu’on aie perdu le fil après avoir ouvert le score. Mais dans la victoire comme dans la défaite, il faut rester digne et je suis fier de mes joueurs », a déclaré le technicien sénégalais en zone mixte après le match.

L’ancien défenseur a par ailleurs pesté contre l’arbitre de la rencontre qui n’a pas sifflé un pénalty en faveur des Lions de la Téranga. Une décision arbitrale qui a apparemment changé le cours de la partie. « On a eu un penalty, l’arbitre n’est pas allé voir le VAR. C’est des décisions d’arbitrage. On menait jusqu’à cinq minutes de la partie », a regretté Aliou Cissé.

Eliminés de la CAN 2023, les Sénégalais vont devoir désormais se concentrer sur les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En tête du groupe B avec 4 points, après deux sorties, les Lions de la Téranga affronteront la RDC, le 3 juin prochain, lors de la troisième journée.